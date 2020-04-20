Дивіться онлайн гумористичний серіал Папаньки 3 сезон 7 серія від 20.04.2021. Микита з Ірою нарешті перекочували в заміський будинок якомога далі від сірих джунглів! Нова сторінка життя поруч із природою і сонячними краєвидами знаменувала потужну хвилю почуттів подружжя. І все було б чудово, якби не одне велетенське але – приїзд «вершників апокаліпсису»! Побачте їх на власні очі в 7 серії комедії Папаньки 2021.

Тим часом маленька маніпуляторка Юля вирішила подбати про особисте життя своєї мами. Аби не залишатися просто гостями в будинку дяді Саші, малеча придумала план, як викорінити набридливих пасій з життя потенційного татуся. Чи подіяв план маленької авантюристки? Дивіться серіал Папаньки 3 сезон 7 серія від 20.04.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся розв’язку цієї ситуації.

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