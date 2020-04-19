Сашко – вусатий нянь… Ні! Це не сон, це гумористичний серіал Папаньки 3 сезон 6 серія від 19.04.2021. Кидайте всі робочі чи хатні справи, час відпочити та щосили повеселитися.

Невже бабій Сашко нарешті схаменувся і серйозно закохався? Одна справа будувати стосунки з «тією самою», а інша – приборкати її доньку-розбишаку. Саме це довелося зробити красунчику в 6 серії комедії Папаньки СТБ. Донька Маші виявилася ще тією хитрункою. А витівки дівчинки дали зрозуміти Сашку, що він вже не той спритний і юний орел, як раніше.

А ось у кого проблем зі спритністю не було, так це у Єгора. Новоспечений бізнесмен лише за один день пережив набіг податкової, пожежної інспекції, поліції і навіть екологів! Хто проявив такий пильний інтерес до гриль-бару, який ще навіть не встиг відкритися? Дивіться онлайн серіал Папаньки 3 сезон 6 серія від 19.04.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся, хто затіяв ці масові ревізії.

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Дивитися онлайн серіал Папаньки 3 сезон – 7 серія від 20.04.2021