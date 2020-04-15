Єгор став першим бізнесменом на селі? Віка потрапила у поліційний відділок разом із нічним метеликом? Іра та Микита подали на розлучення? Розповідати багато! Краще дивіться онлайн гумористичний серіал Папаньки 3 сезон 5 серія від 15.04.2021 на сайті СТБ.

Ох, цей підлітковий максималізм! Діти стають незалежними особистостями зі своїми принципами, а батькам доводиться страждати через специфічний прояв «автономності» своїх чад. У 5 серії комедії Папаньки 2021 Жені довелося добряче похвилюватися через авантюру, яку затіяла старша донька Віка. Що набідокурила дівчина? І чому педант і за сумісництвом голова інтелігентної сім’ї Малишевих опинився за ґратами?

Таке не можна пропускати! Дивіться онлайн серіал Папаньки 3 сезон 5 серія від 15.04.2021, аби дізнатися відповіді на ці запитання та побачити:

– Як Єгор відкрив свій гриль-бар?

– Хто приєднався до поліційного полону Віки та Жені?

– Які катування холостяцького життя переслідували Микиту?

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