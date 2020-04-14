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Video: Серіал Папаньки 3 сезон: Серія 4

Дивитись онлайн серіал Папаньки 3 сезон - 4 серія від (дата). Комедійний фільм Папаньки (2021) 3 сезон 4 серія вже на сайті
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Дивіться онлайн гумористичний серіал Папаньки 3 сезон 4 серія від 14.04.2021, адже найцікавіше попереду!

Єгор і Свєта готувалися до новосілля! Ну як готувалися… Хазяїн будинку, як справжній бос, організував злагоджену роботу: син стриже газон, Сашко купує їжу, на Жені покупка напоїв. Тільки ось у 4 серії комедії Папаньки 2021 набридливий сусід все ніяк не міг вгамуватися зі своїми витівками!

А ось Микита, як завжди, потрапив у неприємну западню. Подружжя не дійшло згоди, куди поїде цього вечора: на новосілля до Єгора чи в театр. Сперечання Іри та Микити перейшли в батл, адже кожен намагався перетягнути ковдру лідера на себе.

Дивіться серіал Папаньки 3 сезон 4 серія від 14.04.2021 на сайті СТБ, аби дізнатися:

    – Як закінчилася титанічна битва подружжя?

    – Чиє повернення шокувало Микиту?

    – Чому довгоочікуване новосілля перетворилося на справжній кінець світу?

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