Дивіться онлайн гумористичний серіал Папаньки 3 сезон 4 серія від 14.04.2021, адже найцікавіше попереду!

Єгор і Свєта готувалися до новосілля! Ну як готувалися… Хазяїн будинку, як справжній бос, організував злагоджену роботу: син стриже газон, Сашко купує їжу, на Жені покупка напоїв. Тільки ось у 4 серії комедії Папаньки 2021 набридливий сусід все ніяк не міг вгамуватися зі своїми витівками!

А ось Микита, як завжди, потрапив у неприємну западню. Подружжя не дійшло згоди, куди поїде цього вечора: на новосілля до Єгора чи в театр. Сперечання Іри та Микити перейшли в батл, адже кожен намагався перетягнути ковдру лідера на себе.

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– Як закінчилася титанічна битва подружжя?

– Чиє повернення шокувало Микиту?

– Чому довгоочікуване новосілля перетворилося на справжній кінець світу?

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