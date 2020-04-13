Бум вагітних, сумнівна бізнес-ідея та примарна прихильність фортуни – все це чекає на вас і татусів цього разу. Дивіться онлайн гумористичний серіал Папаньки 3 сезон 3 серія від 13.04.2021 на сайті СТБ, аби швидше дізнатися всі подробиці!

У квартирі Жені оселився справжній бізнесмен: Михайло Маркович виявився людиною з потужною комерційною жилкою. Чоловік скупив партію водоростей та вирішив розпродати весь стратегічний запас жителям під’їзду. У 3 серії комедії Папаньки 2021 дідусь вбив одразу декількох зайців: і збільшив родинний капітал, і допоміг назбирати онукові на мрію, і, схоже, зустрів даму свого серця! Так хто ж вона, пізня і пристрасна любов Марковича?

А ось для Сашка фортуна підготувала незвичайний сюрприз. Поїздка на яскраво-жовтому кабріолеті закінчилася непередбачувано – знайомством із симпатичною незнайомкою! Але за яких нестандартних умов відбулася ця «незабутня» зустріч? І чому після неї чоловік не міг викинути зі своєї голови думки про нову знайому? Дивіться онлайн серіал Папаньки 3 сезон 3 серія від 13.04.2021, аби стати свідком цієї ситуації та дізнатися відповіді на всі запитання.

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