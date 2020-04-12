Ви дивитеся гумористичний серіал Папаньки 3 сезон 2 серія від 12.04.2021. Ці татусі – маленькі хлопчаки в тілах дорослих чоловіків: у головах все ще грає дитинство, а жінки виконують роль матусь або нянечок.

Свєта, наприклад, перевтілилась у роль суворої матусі. Старі речі Єгора, як непотрібний мотлох, займали багато простору в новому будинку та затьмарювали ауру нового життя! У 2 серії комедії Папаньки 2021 на прохання дружини нарешті попрощатися з барахлом, благовірний відреагував, як типова дитина. Почав бити руками об підлогу? Чи незадоволено тупотіти ногами? Це треба бачити! Дивіться у 2 серії Папаньки 2021.

Один психолог у родині – добре, а два – ще краще! Але не тоді, коли один із партнерів – серцевідець. У таку ситуацію потрапили Микита й Іра: літали гарпуни, нападали акули, а в повітрі витав дух ворожнечі. Ось що буває, коли в одному кабінеті зустрічаються дві психологині та бідолаха-чоловік. Дивіться онлайн серіал Папаньки 3 сезон 2 серія від 12.04.2021 на сайті СТБ, аби дізнатися всі подробиці.

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