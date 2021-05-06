Гумористичний серіал Папаньки 3 сезон 15 серія від 06.05.2021 з’являється тоді, коли вам необхідні позитивні емоції і релакс. А найкраще з цією місією можуть впоратися лише татусі! Тому не відмовляйте собі в задоволенні та швидше насолоджуйтеся переглядом.

У 15 серії Папаньки 2021 Сашко-Іуда вирішив спокутувати свою провину та врятувати бізнес Єгора, який зруйнував власними руками. Але той і чути не хотів вибачення та вигнав зрадника зі свого будинку.

А ось буркотливий сусід став другом всього за один день. Лише одна екстремальна ситуація показала справжнє обличчя Бориса Івановича та зробила його найкращим товаришем родини Козаченків. Що саме сталося того дня? І чому це так кардинально змінило ставлення Єгора до сусіда? Дивіться онлайн серіал Папаньки 3 сезон 15 серія від 06.05.2021 на сайті СТБ, аби дізнатися всі відповіді.

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