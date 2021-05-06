Серіал Папаньки 3 сезон 13 серія від 06.05.2021 – ваша доза гарного настрою. Тому не гайте часу та швидше проходьте сміхотерапію від компанії татусів-веселунів!

Сашко перебрався до села, аби тимчасово залягти на дно і сховатися від міських мафіозі. Також у місті в нього залишилися дві невирішені справи: Таня і Маша. У 13 серії комедії Папаньки 2021 чоловіка не спантеличили колізії на любовному фронті, тому він подався на пошуки сільських мавок. Але від любовних проблем, а тим паче трикутників, так просто не сховаєшся. Тому неприємна ситуація не обійшла стороною і Сашка… У яку пастку потрапив улюбленець усіх жінок? Дивіться онлайн серіал Папаньки 13 серія від 06.05.2021 – побачте це на власні очі.

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