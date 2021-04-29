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Video: Папаньки 3 сезон: 12 серія дивитися онлайн – 29.04.2021

Дивитись онлайн серіал Папаньки 3 сезон - 12 серія від 29.04.2021. Комедійний фільм Папаньки (2021) 3 сезон 12 серія вже на сайті
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Дивіться онлайн серіал Папаньки 3 сезон 12 серія від 29.04.2021 на сайті СТБ. Пориньте у феєрію гумору та захопливого заміського життя!

Єдиним, хто не зрадив бетонні джунглі, виявився Сашко. Бізнесмен мав багато справ у місті та не збирався прощатися з його благами. Але, як виявилося, ненадовго… У своєму нічному клубі чоловік натрапив на неприємний сюрприз. У 12 серії комедії Папаньки 2021 Сашею зацікавилася місцева мафія, яка мала на нього досить серйозні плани. Як власник нічного клубу нажив собі ворогів? І чи вдалося йому врятуватися, переховуючись у селі? Дивіться серіал Папаньки 3 сезон 12 серія від 29.04.2021 – дізнайтеся, у яку халепу потрапив Сашко.

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