Cеріал Папаньки 3 сезон 11 серія від 28.04.2021 на сайті СТБ – це чудовий та легкий спосіб отримати задоволення і забезпечити гарний настрій!

У родині Малишевих наступив справжній кінець світу – подорослішала старша донька Віка! А це означає, що сивина та недоспані ночі віднині стали найкращими друзями Жені. У 11 серії комедії для родини Папаньки 2021 бідоласі-татусю довелося провести неспокійну нічку, повну пригод і сюрпризів…

Не спалося й іншим героям: Єгору довелося власноруч подоїти корову, а Микиті знайти краба. Але найскладнішим виявилося вижити! Як татусі потрапили в такі скрутні ситуації? І чому для села ця ніч стала фатальною? Дивіться серіал Папаньки 3 сезон 1 серія від 28.04.2021 просто зараз – дізнайтеся відповіді на всі запитання!