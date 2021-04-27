Дивіться онлайн гумористичний серіал Папаньки 3 сезон 10 серія від 27.04.2021 – насолодіться коктейлем природи, жартів і захопливих авантюр!

Іра та Микита вирішили піти на примирення із сусідами. Подружжя обрало найкращий подарунок для сусіда-іменинника – коштовний телескоп. Але, схоже, у 10 серії комедії Папаньки 2021 Колю зацікавив не презент, а приваблива сусідка. Цю підозрілу приязність зі свого поля зору не випускали дружина з перцем і спостережливий Микита. Як закінчилися екстремальні сусідські посиденьки? І чому без постраждалих не обійшлося? Дивіться онлайн серіал Папаньки 3 сезон 10 серія від 27.04.2021 – станьте свідком цього пекельного свята!

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Дивитися онлайн серіал Папаньки 3 сезон – 11 серія від 28.04.2021