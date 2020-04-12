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Video: Серіал Папаньки 3 сезон: Серія 1

Дивитись онлайн серіал Папаньки 3 сезон - 1 серія від (дата). Комедійний фільм Папаньки (2021) 3 сезон 1 серія вже на сайті
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У вашому організмі поменшав рівень дофаміну? Бракує гумористичних життєвих історій? Засумували за літом? Ми маємо розв’язання ваших проблем! Дивіться онлайн гумористичний серіал Папаньки 3 сезон 1 серія від 12.04.2021 на сайті СТБ – гарний настрій гарантований!

Цього вечора чекають всі учні: повільні танці, поцілунки, світанок, перші сходинки дорослого життя… Випускний – час романтики та див! А ось для батьків це судний день, адже вони хвилюються, аби їхні чада не наробили передчасного потомства! Так у 1 серії комедії Папаньки 2021 Женя краєм вуха почув телефонну розмову доньки. У бідолахи-батька ледь не вискочило серце, коли він дізнався про пікантні плани дівчини! Що так налякало турботливого татуся? Дізнайтеся у серіалі!

А ось сільське життя Єгора відкрило для нього нові горизонти: нашестя нестерпних півнів, проблеми з приставучим дільничним і горе-сусід! Які захопливі пригоди чоловіка посіяли в селі паніку? І чому всі жителі прозвали Єгора маніяком? Не гайте часу та побачте це на власні очі – дивіться онлайн комедію Папаньки 3 сезон 1 серія від 12.04.2021!

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