В 4 серії серіалу Відпустка у сосновому лісі лікарі борються на життя Паші. Після інфаркту його стан дуже важкий. Валера готовий заплатити будь-які гроші, щоб чоловік отримав найкраще лікування, але лікарі лише хитають головою: шансів у Паші дуже мало, він може навіть не пережити транспортування в іншу лікарню.

Валера в 4 серії серіалу Відпустка у сосновому лісі все ще намагається отримати місце зав.кафедри філології. Він дізнається про себе багато нового. Наприклад, чому його змусили звільнитися десять років тому і хто розпустив чутки про те, що він веде себе неналежним чином із молоденькими студентками.

Чи вдасться врятувати Пашу? І що буде робити Валера після того, як дізнається правду про Аллу? Дивіться в 4 серії серіалу Відпустка у сосновому лісі онлайн.

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