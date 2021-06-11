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Video: Відпустка у сосновому лісі: 3 серія дивитися онлайн – 11.06.2021

Дивитися онлайн серіал Відпустка у сосновому лісі - 3 серія від 11.06.2021. Український фільм Відпустка у сосновому лісі серія 3 вже на сайті
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У 3 серії серіалу Відпустка у сосновому лісі Оля намагається розібратися, чому 10 років тому Алла розлучила її з коханою людиною і довела бабусю до могили. Олі важко в це повірити: адже вона вважала Аллу своєю найкращою подругою! Що та скаже на своє виправдання, коли Оля задасть їй запитання в лоб? Дізнайтеся просто зараз!

Паша і Гоша підуть гуляти в ліс в 3 серії мелодрами Відпустка у сосновому лісі. Хлопчик загубиться під час прогулянки. Оля запанікує, і всі кинуться шукати дитину. Валера прийме пропажу хлопчика близько до серця. Він знову заговорить з Аллою про дітей, але у неї є свої секрети від чоловіка. Справа в тому, що Алла безплідна… Чи наважиться вона розповісти про це Валері? Дивіться в серіалі Відпустка у сосновому лісі 3 серія онлайн.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Відпустка у сосновому лісі

Дивитися онлайн серіал Відпустка у сосновому лісі – 4 серія від 11.06.2021

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