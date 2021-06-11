У 2 серії серіалу Відпустка у сосновому лісі Алла намагалася організувати для Валери ідеальний день народження, але вона навіть не думала, що у чоловіка можуть бути інші плани. Він не хоче їхати в ресторан і проводити романтичний вечір з дружиною. Валера налаштований працювати над дисертацією кожну вільну хвилину. Алла ставиться до затії чоловіка скептично, адже він працює над цією дисертацією вже 8 років.

Оле в 2 серії серіалу Відпустка у сосновому лісі потрібно зустріти брата, але її автомобіль заглох. На допомогу їй одразу прийшов Валера. Незважаючи на плани Алли, він запропонував підвезти Олю на його машині. В дорозі він все ж таки зважився запитати, чому вона його кинула. Чи дізнається він відповідь на це запитання? Дивіться у 2 серії серіалу Відпустка у сосновому лісі.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Відпустка у сосновому лісі

Дивитися онлайн серіал Відпустка у сосновому лісі – 3 серія від 11.06.2021