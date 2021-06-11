В 1 серії серіалу Відпустка у сосновому лісі ви познайомитеся з головними героїнями – Олею і Аллою. Дівчата були подругами в інституті, але потім Оля несподівано поїхала.

Тепер у Олі є чоловік і дитина. У її чоловіка Гоші хворе серце, тому Оля вирішила організувати для нього відпочинок в лісі. Як же вона здивувалася, коли дізналася, що їхньою сусідкою буде Алла! А ось Алла зовсім не зраділа, коли побачила Олю, і навіть захотіла поїхати додому. Справа в тому, що нинішній чоловік Алли Валера і Оля колись були закохані одне в одного…

Валера в 1 серії серіалу Відпустка у сосновому лісі мимоволі згадає минуле, та й у Олі старі рани зажили не до кінця. Що ж буде, коли вони зустрінуться? І чи не буде ревнувати Алла? Дивіться в 1 серії серіалу Відпустка у сосновому лісі.

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Дивитися онлайн серіал Відпустка у сосновому лісі – 2 серія від 11.06.2021