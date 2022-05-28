У серіалі Одна брехня на двох 4 серія від 28.05.2022 Аня продовжує грати турботливу дружину та люблячу маму. Поява малюка дуже змінила і Влада. Він почав ще уважніше ставитися до дружини й у всьому їй допомагати і догоджати. Проте сімейна ідилія тривала недовго. Чому? Дивіться у мелодрамі СТБ Одна брехня на двох.

Тим часом Варвара не втрачає надії знайти свого малюка. Поліція активно проводить пошукові роботи, але поки ніяких зачіпок немає. Дізнавшись про зникнення Вариної дитини, Влад почав їй активно допомагати у пошуках. Яку шокуючу правду дізнався чоловік? Що від нього весь цей час приховували найрідніші люди? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Одна брехня на двох 4 серія.

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