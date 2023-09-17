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Video: Одна брехня на двох: 2 серія дивитися онлайн - 17.09.2023

Дивитися онлайн Одна брехня на двох - 2 серія від 17.09.2023. Мелодраматичний фільм Одна брехня на двох 2 серія вже на сайті
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Одна брехня на двох | 17.09.2023 | 2023

У серіалі Одна брехня на двох 2 серія від 17.09.2023 Варя дізнається, що вагітна. Від цієї новини вона розгубилася, адже дитина не входила в її найближчі плани і взагалі сімейне життя не для неї. Про цікаве положення Варвари дізналася її старша сестра Даша і дуже зраділа майбутньому поповненню родини. Даша – досвідчена мама. Вона виховує трьох чудових діточок і вважає це найбільшим щастям. Що вибере Варя: залишити дитину і поставити хрест на свій кар’єрі, чи зробити аборт і повернутися у столицю? Дивіться у 2 серії Одна брехня на двох.

Тим часом івент-агентство Варі процвітає. Від клієнтів немає відбою і можна вибирати найцікавіші та найвигідніші замовлення. Проте Варварі зараз не до бізнесу. Вона приймає неочікуване рішення – назначити Влада керівником агентства. Чому? Дізнайтеся у мелодрамі Одна брехня на двох 2023.

Дивитися онлайн усі серії серіалу Одна брехня на двох

Дивитися онлайн серіал Одна брехня на двох – 3 серія від 17.09.2023

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