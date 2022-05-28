У серіалі Одна брехня на двох 1 серія від 28.05.2022 Варвара повертається у рідне місто, щоб відкрити нову філію івент-агентства. Вона найкраща організаторка свят, яка може знайти підхід до кожного замовника та організувати незабутнє торжество. Варя уміє робити інших людей щасливими, а чи щаслива вона сама? Дивіться онлайн у 1 серії Одна брехня на двох.

У Дніпрі Варя зустрічає свого колишнього хлопця Влада і між ними знову спалахує вогняна пристрасть. Але не все так просто: Владислав одружений на милій дівчині Ані, яку він зовсім не кохає. Чоловік вирішує розлучитися з дружиною, але вона приголомшує його новиною про вагітність. З ким залишиться Влад? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Одна брехня на двох 1 серія на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Одна брехня на двох – 2 серія від 28.05.2022