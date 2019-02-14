Дивіться онлайн продовження драматичного серіалу Ніщо не трапляється двічі серія 7 від 17.08.2021 на телеканалі СТБ!

Маша веде Вадима до своєї приймальні мамі Ірині, яка впізнає в ньому свого колишнього коханця. Вони згадують минуле.

Героїня серіалу «Ніщо не трапляється двічі» Раїса згадує, як опинилася в Йорданії. Їй довелося стати дружиною Азіза, батька Вісам. Але вона і тепер любить Вісам і готова на все, аби змінити своє життя.

Аглаї дзвонить Лідія Потєхіна, бабуся її першого коханого Юрія. Лідія хоче повідомити, що син Аглаї і Юрія живий.

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Дивитися онлайн Ніщо не трапляється двічі: 8 серія дивитися онлайн – 17.08.2021