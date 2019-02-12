Дивіться онлайн продовження драматичного серіалу Ніщо не трапляється двічі серія 2 від 16.08.2021 на телеканалі СТБ! Катя Богданова знайомиться з Іриною, директором дитячого будинку. Замполіт Вадим Огнєв закохується в Катю з першого погляду, хоча у нього — роман з Іриною.

На прикордонній заставі проходять навчання. Герой серіалу «Ніщо не трапляється двічі» Огнєв потрапляє в госпіталь: він рятує від загибелі хлопчика, який випадково забрів в зону навчань.

Юна Аглая знайомиться з Лідією, бабусею свого коханого хлопця Юрія. Лідія Потєхіна (в минулому оперна діва) натякає Аглаї, що вона — не їхнього кола.

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Дивитися онлайн Ніщо не трапляється двічі: 3 серія дивитися онлайн – 16.08.2021