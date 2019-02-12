Дивіться онлайн прем’єру драматичного серіалу Ніщо не трапляється двічі серія 1 від 16.08.2021 на телеканалі СТБ! Початок 90-х. В військове містечко на кордоні з Грузією прибуває молода пара — Катя і Діма Богданови. На Каті вінчальна сукня — вони тільки розписалися. На наречену відразу ж звертає увагу замполіт Огнєв, самотній вовк.

Начальник застави — майор Ілля Ілліч Калінін. Він порядна людина, але заплутався у відносинах з жінками: спритна Раїса народила йому дочку Аллочку і чекає, коли він покличе її заміж. Але майор закоханий в Ірину, директора дитячого будинку.

А в цей час героїня серіалу «Ніщо не трапляється двічі» Аглая Калініна, старша дочка майора, вчиться в Московському університеті. Вона закохана в одногрупника Юру, сина дипломата. Аглая дізнається, що вагітна.

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Дивитися онлайн Ніщо не трапляється двічі: 2 серія дивитися онлайн – 16.08.2021