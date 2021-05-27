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Video: Невірна: 8 серія дивитися онлайн – 27.05.2021

Дивитися онлайн серіал Невірна - 8 серія від 27.05.2021. Український фільм Невірна серія 8 вже на сайті
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У драматичному серіалі Невірна 8 серія від 27.05.2021 на сайті СТБ Олена й Олексій зустрілися після довготривалої розлуки. Чим була пронизана їхня розмова: холодом, який залишився після минулого вогню кохання чи силою колишніх почуттів? Відповіді на ці запитання дивіться у 8 серії телевізійної драми Невірна 2021.

Тим часом Євген був зайнятий розслідуванням загадкових вбивств на дорогах. Більшість доказів вказували на позашлюбного сина мера. Саме він нещодавно шантажував Сергія і ледве не позбавив його життя. У драмі Невірна 2021 тесть допоміг зятю, аби той міг отримати санкцію на обшук автівки сина конкурента та знайти те, що остаточно підірвало б його авторитет.

Дивіться онлайн серіал Невірна 8 серія від 27.05.2021 і дізнайтеся, чи вдалося Євгену знайти необхідні докази та допомогти Сергію вийти в лідери передвиборчих перегонів.

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