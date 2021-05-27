Дивіться серіал Невірна 7 серія від 27.05.2021 на сайті СТБ. День Євгена почався як зазвичай. Чоловік вирішив провідати старшу доньку перед роботою, але раптово пролунав дзвінок від його підопічного. Той промовив моторошні слова: правоохоронці знайшли тіло його дружини!

У 7 серії драми Невірна 2021 ця звістка виявилася прикрою помилкою. Життю Олени нічого не загрожувало, але ця ситуація ставила під ризик її родинне щастя. Правоохоронці почали розбиратися з особою померлої жінки з паспортом Олени, а отже вони та Євген могли довідатися про її таємний шлюб 5-річної давнини!

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Чи вдалося головній героїні вийти сухою з води?

Чому вона знову почала брехати найближчим?

Навіщо їй терміново знадобилася зустріч з Олексієм?



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Дивитися онлайн серіал Невірна – 8 серія від 27.05.2021