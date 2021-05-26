Вони були відданими, закоханими та не уявляли свого існування одне без одного. Ця історія могла завершитися хепі-ендом у будь-якому з життів, але тільки не в цьому… Дивіться онлайн серіал Невірна 6 серія від 26.05.2021 на сайті СТБ, аби побачити, чи звела доля пару Олени та Олексія вдруге.

Головна героїня зробила головний вибір і жертовно присвятила весь свій час вихованню маленької донечки, як того хотів Євген. Роль щасливої матусі зробила життя Олени яскравішим настільки, що вона забула про минуле в ролі бізнеследі. Але в 6 серії телевізійної драми Невірна від СТБ вона зустріла стару подругу Льолю. Та поділилася своїми успіхами на роботі, і саме це пробудило в жінці жагу підкорення нових кар’єрних висот.

У мелодрамі Невірна 2021 Олена відвідала колишню роботу, але прийшла звідти з розчаруванням. Їй було необхідно починати все спочатку, аби повернути колишні здобутки й регалії. Невже жінка вирішила пройти той самий шлях знову? Чи вона подалася у зовсім іншу галузь? Дивіться серіал Невірна 6 серія від 26.05.2021, аби довідатися про це.

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