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Video: Невірна: 5 серія дивитися онлайн – 26.05.2021

Дивитися онлайн серіал Невірна - 5 серія від 26.05.2021. Український фільм Невірна серія 5 вже на сайті
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Як поява дитини вплинула на життя Олени? І чому героїня нарешті наважилася відмовитися від одного з життів, якому присвятила всю себе? Дивіться онлайн драматичний серіал Невірна 5 серія від 26.05.2021 на сайті СТБ просто зараз.

Той час, який породілля провела в лікарні, допоміг зрозуміти просту істину: брехня – не спосіб життя, а справжнє самокатування. Масштаби таємниці Олени зростали з кожною секундою і завдавали болю тим, хто ніколи не мав дізнатися про її існування.

У 5 серії драми Невірна 2021 після довготривалих і болісних роздумів героїня зробила головний вибір, але їй бракувало сміливості зізнатися коханому чоловіку у своїх гріхах. Тому Олена обрала найлегший шлях – втечу, однак доля вирішила інакше…

Дивіться онлайн серіал Невірна 5 серія від 26.05.2021 і дізнайтеся:

  • У яку пастку життєвих обставин потрапила жінка?

  • Хто з чоловіків Олени довідався про її таємницю?

  • Якою була реакція того, кому нарешті відкрилася болісна правда?
     

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Дивитися онлайн серіал Невірна – 6 серія від 26.05.2021

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