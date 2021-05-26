Як поява дитини вплинула на життя Олени? І чому героїня нарешті наважилася відмовитися від одного з життів, якому присвятила всю себе? Дивіться онлайн драматичний серіал Невірна 5 серія від 26.05.2021 на сайті СТБ просто зараз.
Той час, який породілля провела в лікарні, допоміг зрозуміти просту істину: брехня – не спосіб життя, а справжнє самокатування. Масштаби таємниці Олени зростали з кожною секундою і завдавали болю тим, хто ніколи не мав дізнатися про її існування.
У 5 серії драми Невірна 2021 після довготривалих і болісних роздумів героїня зробила головний вибір, але їй бракувало сміливості зізнатися коханому чоловіку у своїх гріхах. Тому Олена обрала найлегший шлях – втечу, однак доля вирішила інакше…
Дивіться онлайн серіал Невірна 5 серія від 26.05.2021 і дізнайтеся:
-
У яку пастку життєвих обставин потрапила жінка?
-
Хто з чоловіків Олени довідався про її таємницю?
-
Якою була реакція того, кому нарешті відкрилася болісна правда?
Дивитися онлайн усі серії серіалу Невірна
Дивитися онлайн серіал Невірна – 6 серія від 26.05.2021
Thanks!
Our editors are notified.