Дивіться онлайн драматичний серіал Невірна 4 серія від 25.05.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся, хто дізнався таємницю Олени та почав маніпулювати жінкою!

Старша донька Олени наважилася пробачити та дати шанс своєму хлопцю після зради. Микита доклав максимум зусиль, аби заслужити довіру дівчини. Але в 4 серії драми Невірна від СТБ кожен його погляд і посмішка, адресовані іншій дівчині, неабияк дратували Лєру.

Дівчина перебувала у відчаї, адже більше не могла довіряти коханій людині. Але ще більший біль їй принесло повідомлення від Олексія! Раптово донька Олени дізналася про багаторічну брехню та зраду матері.

Якими були подальші дії Лєри? Невже вона наважилася розповісти правду батьку та зруйнувати колись щасливу родину? Дізнайтеся відповіді на ці запитання просто зараз – дивіться серіал Невірна 4 серія від 25.05.2021.

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