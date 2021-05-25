У серіалі Невірна 3 серія від 25.05.2021 на сайті СТБ родина Олени та Євгена опинилася на життєвому роздоріжжі. Поява третьої дитини змусила голову сімейства замислитися над придбанням більш просторої квартири.

У 3 серії драми Невірна від СТБ чоловік не міг дозволити собі багатокімнатну квартиру, адже така дорогоцінна покупка була не по кишені простому слідчому. Саме тому Женя вирішив звернутися по допомогу до тестя, однак пізніше неабияк пошкодував про своє рішення…

Що саме вплинуло на чоловіка? І чому він різко відмовився від допомоги родича? Відповіді вже чекають на вас – дивіться онлайн серіал Невірна 3 серія від 25.05.2021 просто зараз.

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Дивитися онлайн серіал Невірна – 4 серія від 25.05.2021