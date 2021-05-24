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Video: Невірна: 2 серія дивитися онлайн – 24.05.2021

Дивитися онлайн серіал Невірна - 2 серія від 24.05.2021. Український фільм Невірна серія 2 вже на сайті
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Невірна | 24.05.2021 | 2021

Дивіться онлайн серіал Невірна 2 серія від 24.05.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся, яка подія поставила під загрозу обидва життя, які так старанно оберігала головна героїня переважну частину свого життя.

Олена колись давно пішла на відчайдушний крок – зраду чоловіка та своєї родини. Кохання так запаморочило їй голову, що вона забула про всі табу та правила. Але в 2 серії драми Невірна 2021 бумеранг зради повернувся, тільки не до жінки, а до її доньки. Лєра переймалася стосунками зі своїм хлопцем і довго не могла зрозуміти, чому він так просто зник з її життя. Але правда не забарилася, і згодом дівчина побачила Микиту зі своєю подругою.

Дивіться онлайн серіал Невірна 2 серія від 24.05.2021 і дізнайтеся:

  • Чи зміг зрадник знайти слова виправдання?

  • Як Лєра пережила перше життєве потрясіння?

  • Чому підтримка Олени тільки погіршила ситуацію та обурила доньку?

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