Перед нею знову постав надважливий доленосний вибір: позбавити свободи батька її дітей чи зрадити вдруге чоловіка, який покохав її раз і назавжди. Що обрало її серце? Дивіться онлайн серіал Невірна 16 серія від 03.06.2021 на сайті СТБ – не пропустіть неочікуваний фінал історії з подвійним дном.

Олена не могла надати неправдиві свідчення про Євгена та позбавити своїх дітей рідного батька. Ба більше, жінка звернулася до свого батька зі зв’язками, аби він допоміг витягнути зятя з в’язниці.

У 16 серії телевізійної драми Невірна 2021 про вихід на свободу Євгена дізнався Олексій. Здається, чоловік остаточно втратив голову від нав’язливих думок про доньку та дружину. А від слів Олени про їхнє розставання та неможливість бачитися з Катею просто оскаженів, адже захотів позбавити життя ту, яку кохав понад усе…

Дивіться серіал Невірна 16 серія від 03.06.2021 та дізнайтеся, який кінець приготувала доля для цієї життєвої історії.

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