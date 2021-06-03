Чи є річ, яку неможливо не пробачити? Відповідь на це запитання знає вона – головна героїня драми, яка показала обидві сторони брехні. Дивіться онлайн серіал Невірна 15 серія від 03.06.2021 на сайті СТБ.

Євген у пориві люті вчинив жахливе: він накинувся на Олексія та побив його до півсмерті. Думка, що його найзліший ворог може вкрасти ще й маленьку Катю, у телевізійній драмі Невірна 2021 перетворила головного вартового за справедливість на диявола без найменшого співчуття.

Згодом чоловік Олени попросив вибачення за необачний крок, але Олексія не розчулили щирі зізнання Євгена. Понад усе скривджений чоловік бажав помсти, позбавивши злочинця свободи.

Дивіться онлайн серіал Невірна 15 серія від 03.06.2021 і дізнайтеся:

Чи все ж таки пробачив Олексій свого кривдника?

Хто хотів переконати його не писати заяву на Євгена?

Невже чесний слідчий потрапив у сіті, у які донині ловив злочинців?

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Дивитися онлайн серіал Невірна – 16 серія від 03.06.2021