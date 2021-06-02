У серіалі Невірна 14 серія від 02.06.2021 Льоля зайняла місце Олени: стала дружиною її чоловіка, матір’ю її дітей та хазяйкою у її будинку. Але вона не змогла стати такою ж потрібною і коханою, адже на чужому нещасті власне щастя побудувати неможливо…

Від власної доньки в 14 серії телевізійної драми Невірна 2021 відмовився Сергій. Чоловік не міг пробачити Олені її відчайдушне зізнання перед знайомими та об’єктивами десятків камер, яке зруйнувало всі його старання. Він не хотів чути жодних вибачень і в телевізійній драмі Невірна 2021 вигнав доньку з батьківського дому. Але карма «віддячила» йому розставанням із молодою коханкою Вікою, яку більше не цікавив старий і не успішний чоловік.

Як на таке зізнання відреагував Сергій? І чи не стала ця ситуація фатальною для його життя? Дивіться онлайн серіал Невірна 14 серія від 02.06.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся відповіді на ці запитання просто зараз.

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