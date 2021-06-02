Вмить вона відчула найстрашніше – непотрібність і відірваність від тих, кого любила та цінувала більше за життя. Але чи було їй потрібне таке існування? Дивіться онлайн серіал Невірна 13 серія від 02.06.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся, на що наважилася головна героїня, яка лишилася віч-на-віч зі своїм страхом і самотністю.

Коли на кону постала свобода того, кого вона кохала, та її щастя – вона обрала жертовність. Олена підірвала політичний авторитет батька, довела його до критичного стану, зробила так, аби недобра слава зачепила її дітей і зруйнувала власне життя. У 13 серії телевізійної драми Невірна 2021 один день перекреслив її попереднє життя і змусив відчути себе найсамотнішою людиною у світі.

Куди подалася героїня, залишившись без даху над головою, роботи та найближчих людей? І чому навіть життєва стійкість покинула свою власницю у найневдаліший момент? Дивіться серіал Невірна 13 серія від 02.06.2021 просто зараз, аби не пропустити цей щемливий момент.

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