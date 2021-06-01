Дивіться онлайн драматичний серіал Невірна 12 серія від 01.06.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся, хто та чому запроторив Олексія за ґрати.

Залишившись наодинці зі своїми думками, бізнесмен нарешті прийняв головне рішення. Він усвідомив важливість Поліни в його житті та помирився з коханою. У телевізійній драмі Невірна 2021 пара запланувала поїздку за кордон напередодні весілля, але їхні плани перекреслили загадковий дзвінок слідчого та поїздка чоловіка у Вінницю. Там Олексія звинуватили у вбивстві колишньої дружини та залишили під вартою…

Дивіться серіал Невірна 12 серія від 01.06.2021 і дізнайтеся, кому було вигідно підставити чоловіка та позбавити його свободи.

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