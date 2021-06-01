Серіал Невірна 11 серія від 01.06.2021 на сайті СТБ показав, як брехня може зруйнувати вмить те, що будувалося роками…

Матір Олени підтримувала чоловіка весь час, який вони провели разом. Пара пройшла безліч випробувань і переломних моментів, але кохання завжди дарувало надію на краще майбутнє. Марія була спроможна закрити очі на байдужість і постійну зайнятість чоловіка, але в 11 серії телевізійної драми Невірна 2021 вона заскочила його з молодою помічницею…

Олена підтримала матір, намагаючись виправдати необачний крок батька тимчасовим помутнінням розуму. Але вкотре вона почула слова, які відгукнулися всередині болем: якщо людина когось кохає – вона ні на кого його не проміняє. Дивіться онлайн серіал Невірна 11 серія від 01.06.2021 – дізнайтеся, яка доля чекала на батьків Олени.

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Дивитися онлайн серіал Невірна – 12 серія від 01.06.2021