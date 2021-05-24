Кожен з нас неодноразово замислювався, як встигнути все у вирі буденності та життєвих проблем. Головна героїня нової історії знає, як впоратися одразу з двома кардинально різними життями. Дивіться онлайн серіал Невірна 1 серія від 24.05.2021 на сайті СТБ – станьте свідком життя з шаленими та неочікуваними поворотами долі.

Олена – бізнес вумен, кохана жінка та просто щаслива людина. Здавалося б, не можна уявити життя ідеальніше… Але в кожній бездоганній історії є свої підводні камені, і ця не стала винятком. У 1 серії драми Невірна 2021 з теплого та затишного подружнього ліжка головна героїня потрапила до квартири, де на неї чекали чоловік і діти!

Такий спосіб життя не бентежив жінку, адже вона звикла кочувати з одного міста в інше, прикриваючись постійними відрядженнями та діловими зустрічами. Але брехня підступніше, ніж здається… І, схоже, вона вже приготувала неприємний сюрприз для своєї авторки.

Дивіться онлайн серіал Невірна 1 серія від 24.05.2021 – дізнайтеся, який шок довелося пережити головній героїні, яка опинилася за мить до викриття найголовнішої таємниці свого життя.

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Дивитися онлайн серіал Невірна – 2 серія від 24.05.2021