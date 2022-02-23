Дивіться онлайн серіал Наперекір долі 6 серія від 23.02.2022 на СТБ – дізнайтеся, куди приведе Риту таємнича незнайомка.

Жіночий голос шокував Сорокіну: Олег Видновський – живий, і вона знає, де перебуває хлопець. За збігом обставин Рита приїхала в той самий злощасний будинок, у якому загинула Аріна. Чи дійсно головна героїня зможе знайти Олега? Що чекає на неї всередині будинку? І чи не пошкодує Рита про свій візит? Дізнайтеся просто зараз!

Артем у 6 серії серіалу Наперекір долі зустрівся з Миколою Сорокіним і Павлом Романовим. Слідчий приніс погану новину: Аміра, який організував стрілянину, на смерть збив автомобіль. Артем підозрює й Павла, і Колю. Чи дійсно вони винні в загибелі злочинця? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Наперекір долі 6 серія від 23.02.2022.

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Дивитися онлайн серіал Наперекір долі – 7 серія від 24.02.2022