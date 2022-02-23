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Video: Наперекір долі: 5 серія дивитись онлайн – 23.02.2022

Дивитися онлайн серіал Наперекір долі - 5 серія від 23.02.2022. Фільм Наперекір долі серія 5 вже на сайті СТБ
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Павло в серіалі Наперекір долі 5 серія від 23.02.2022 вразив Артема припущенням щодо ймовірного замовника замаху на Риту. Смерті дівчини міг бажати її батько, Микола Сорокін! Звідки у Павла підстава підозрювати Колю? Можливо, чоловік зробив поспішні висновки? Як би там не було, Артем все ж узяв до уваги версію Павла та слідкуватиме за Колею.

У 5 серії серіалу Наперекір долі Артем ошелешив Риту неочікуваною новиною: вона розслідуватиме зникнення Олега Видновського. Сорокіна розхвилювалася та засумнівалася в собі. По-перше, вона давно знає Олега та спілкувалася з ним неодноразово, а тому не може брати на себе цю справу. А по-друге, у неї немає досвіду розслідування таких резонансних справ. Коля також категорично проти, аби його донька бралася за розслідування зникнення Олега. Справа – «темна», хто зна, що на Риту чекає. Чи погодиться Сорокіна взятися за розслідування? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Наперекір долі 5 серія від 23.02.2022 на СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Наперекір долі – 5 серія від 23.02.2022

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