Миколу Сорокіна в серіалі Наперекір долі 4 серія від 22.02.2022 ось-ось випишуть із лікарні. Рита в повній бойовій готовності, навіть зробила генеральне прибирання квартири. Усе для того, аби паралізований батько відчував себе комфортно в домівці. Однак активний процес підготування перервав дзвінок у двері – на порозі квартири з’явився Толік. Що йому потрібно від Рити? Не пропустіть напружену розмову.

У 4 серії серіалу Наперекір долі Олег неочікувано зник! Напередодні хлопець посварився та побився зі Степаном через Лєну та спробував з’ясувати стосунки з Глібом за допомогою кулаків. Чи причетний хтось із них до зникнення Олега? Можливо, Гліб чи Степан помстилися хлопцеві за перепалку? Відповіді на ці запитання дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Наперекір долі 4 серія від 22.02.2022 на сайті СТБ.

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