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Video: Наперекір долі: 3 серія дивитись онлайн – 22.02.2022

Дивитися онлайн серіал Наперекір долі - 3 серія від 22.02.2022. Фільм Наперекір долі серія 3 вже на сайті СТБ
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У серіалі Наперекір долі 3 серія від 22.02.2022 Рита успішно закінчила університет. Дівчина отримала диплом і тепер готова почати кар’єру слідчої. Поки її батько перебуває в лікарні, головна героїня зустрілася з Артемом, який приніс чудову новину. Він домовився з начальством про працевлаштування Рити! Дівчина без вагань займає місце свого батька. Тепер вона – слідча Сорокіна Маргарита Миколаївна.

У 3 серії серіалу Наперекір долі Рита й Артем зближуються. Це не подобається колишній коханій слідчого. Свєта понад усе на світі хоче повернути Артема та показати, кого він втратив. Навіть ставить ультиматум: або вона покінчить життя самогубством, або підніме руку на Риту. Як на погрози екскоханої відреагував Артем? І чи вдасться жінці втілити свій хитрий план у життя? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Наперекір долі 3 серія від 22.02.2022 на сайті телеканалу СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Наперекір долі – 4 серія від 22.02.2022

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