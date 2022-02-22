У серіалі Наперекір долі 3 серія від 22.02.2022 Рита успішно закінчила університет. Дівчина отримала диплом і тепер готова почати кар’єру слідчої. Поки її батько перебуває в лікарні, головна героїня зустрілася з Артемом, який приніс чудову новину. Він домовився з начальством про працевлаштування Рити! Дівчина без вагань займає місце свого батька. Тепер вона – слідча Сорокіна Маргарита Миколаївна.

У 3 серії серіалу Наперекір долі Рита й Артем зближуються. Це не подобається колишній коханій слідчого. Свєта понад усе на світі хоче повернути Артема та показати, кого він втратив. Навіть ставить ультиматум: або вона покінчить життя самогубством, або підніме руку на Риту. Як на погрози екскоханої відреагував Артем? І чи вдасться жінці втілити свій хитрий план у життя? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Наперекір долі 3 серія від 22.02.2022 на сайті телеканалу СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Наперекір долі – 4 серія від 22.02.2022