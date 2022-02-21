Алла в серіалі Наперекір долі 2 серія від 21.02.2022 шокує Риту припущенням: найімовірніше Аріну вбив Микола! А найстрашніше те, що батько може підняти руку й на доньку. Жінка не просто так розкидається гучними звинуваченнями на адресу Сорокіна. Алла знає людину, яка може підтвердити її слова. Хто він? І чи повірить Рита ледве знайомим людям, які прикидаються її рятівниками? Відповідь – далі.

У 2 серії серіалу Наперекір долі Микола Сорокін підозрює, де може бути його донька. Але замість того, щоб поїхати до Алли та забрати Риту, чоловік просить Артема це зробити. Мовляв, дівчина йому довіряє більше, аніж рідному батьку. Однак колега Сорокіна з підозрою сприйняв бажання слідчого. У чому підозрює Артем Миколу? Дивіться онлайн серіал Наперекір долі 2 серія від 21.02.2022.

Дивитися онлайн усі серії серіалу Наперекір долі

Дивитися онлайн серіал Наперекір долі – 3 серія від 22.02.2022