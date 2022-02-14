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Video: Знайду пару коханому: 4 серія дивитися онлайн – 14.02.2022

Дивитись онлайн серіал Знайду пару коханому - 4 серія від 14.02.2022. Український серіал на СТБ Знайду пару коханому серія 4 вже на сайті
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У серіалі Знайду пару коханому 4 серія Надя вирішила дати Андрію ще один шанс. Вона зустрілася з колишнім, щоб влаштувати йому невелику перевірку. Надю зачепили слова Віктора про те, що чоловік ніколи не одружується з іншою, якщо любить. Вона вирішила перевірити, чи відмовиться Андрій від весілля з Дашею заради неї.

Олена в 4 серії серіалу Знайду пару коханому зрозуміла, що стосунки з Віктором не ладнаються. Він і сам каже, що любить іншу. Олена подумала, що Орлов має на увазі свою колишню дружину, тому вона зателефонувала Тані та попросила її приїхати. Насправді Віктор закоханий у дівчину з листування, але не знає, що це Надя. Чи відкриється правда в останній серії мелодрами? Невже закохані залишаться не з тими людьми? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Знайду пару коханому 4 серія.

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