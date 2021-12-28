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Video: Знайду пару коханому: 3 серія дивитися онлайн – 28.12.2021

Дивитись онлайн серіал Знайду пару коханому - 3 серія від 28.12.2021. Український серіал на СТБ Знайду пару коханому серія 3 вже на сайті
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Дивіться онлайн серіал СТБ Знайду пару коханому 3 серія!

Віктор намагається уникати Надю з того часу, як вона зробила помилку і влаштувала йому зустріч із колишньою дружиною. Весь цей час він продовжує листуватися з Оленою, не знаючи, що насправді його далека подруга по листуванню – це Надя. Віктор зрозумів, що непомітно закохався у дівчину, з якою ніколи не спілкувався наживо. Коли Олена несподівано перестала відповідати на його повідомлення, Віктор вирішив звернутися по допомогу до Наді.

У 3 серії серіалу Знайду пару коханому Віктору та Наді довелося відкласти розбіжності заради роботи. Їх запросили вигадати унікальний торт для весілля. Наречена мріє про ідеальний десерт, який запам’ятають усі гості. Чи зможе Надя взятися до роботи, коли дізнається, що наречений – це її колишній Андрій? Дізнайтесь у серіалі Знайду пару коханому 3 серія від 28.12.2021!

Дивитись онлайн всі серії серіалу Знайду пару коханому

Дивитись онлайн серіал Знайду пару коханому – 4 серія від 28.12.2021

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