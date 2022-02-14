Дивіться онлайн мелодраму Знайду пару коханому 2 серія онлайн на офіційному сайті СТБ! Надя почала пошуки ідеальної дівчини для Віктора. Сам Орлов ставиться до цієї витівки максимально несерйозно. На вечорі швидких побачень він дуркує і навіть не намагається налагодити контакт з кимось із дівчат, пише Наді від імені жінки, яка хотіла б з ним познайомитися, а ще постійно сміється зі «свахи без чоловіка». Чи вдасться Наді зрушити з мертвої точки у пошуках дівчини для Віктора?

Тим часом, на фабрику в 2 серії серіалу Знайду пару коханому завітала перевірка! А там не все так добре – інспектор знайшла у кондитерському цеху зіпсовані продукти. Винною в цьому виявилася Вірочка, яка надто переживала через брата, який побився у школі. Чи вдасться фабриці уникнути великого штрафу? Дізнайтесь просто зараз – дивіться серіал Найду пару коханому 2 серія онлайн.

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Дивитись онлайн серіал Знайду пару коханому – 3 серія від 14.02.2022