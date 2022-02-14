Дивіться прем’єру мелодрами Знайду пару коханому 1 серія на офіційному сайті СТБ! Надя Петрова працює кондитером, а у вільний від роботи час знайомить людей та облаштовує чуже щастя. При цьому сама Надя самотня. Для неї немає більшого щастя, аніж бачити ідеальну пару. Усі подруги та колеги звертаються до Наді за порадою, адже вони знають, як тонко вона відчуває людей.

У 1 серії серіалу Знайду пару коханому Надя знайомиться із новим колегою – Віктором Орловим. Він досвідчений кондитер, призер багатьох конкурсів, а тепер ще головний конкурент Наді! Один із них може стати головним технологом фабрики. Ніжна, емпатична Надія, яка ставиться з душею до всіх колег та строгий, холодний Віктор, який думає лише про досконалість рецепту. Хто переможе у цих перегонах? Найцікавіше починається просто зараз – дивіться Знайду пару коханому 1 серія онлайн.

Дивитись онлайн всі серії серіалу Знайду пару коханому

Дивитись онлайн серіал Знайду пару коханому – 2 серія від 14.02.2022