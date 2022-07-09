Ми більше ніж я: 4 серія дивитися онлайн 09.07.2022

Ми більше ніж я | 09.07.2022 | 2022

Не пропустіть завершальну серію ліричної комедії Ми більше ніж я від 09.07.2022 на офіційному сайті телеканалу СТБ! У 4 серії стосунки між Настею та Максимом дещо змінилися. У квартирі більше не чути скандалів, а, навпаки, чоловік почав піклуватися про жінку! Що це: наслідки переродження, вплив вагітності чи кохання?

У готелі на подружжя чекав неприємний сюрприз… Володимир оголосив конкурс на посаду директора відпочинкового закладу. Претендентів три: Настя, Максим та їхній колега. Щоб омріяна посада не дісталася Степовим, Мирослав пустив про них плітки! Що він розповів усім співробітникам про пару в останній серії серіалу Ми більше ніж я? До яких наслідків призвела його брехня?

А Маріка й Андрій узяли приклад зі Степових і теж вирішили налагодити особисте життя. Однак після спільної ночі друзі навіть боялися зателефонувати одне одному. Єдина надія – на Максима та Анастасію. Чи вдалося їм змінити життя ще декількох людей?

Не зволікайте – дивіться онлайн комедію Ми більше ніж я 1 сезон 4 серія від 09.07.2022, щоб дізнатися відповідь на головне запитання: чи будуть разом Степові?

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