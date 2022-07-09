Ми більше ніж я: 2 серія дивитися онлайн 09.07.2022

Ми більше ніж я | 09.07.2022 | 2022

Дивіться онлайн продовження сімейної історії Степових у серіалі Ми більше ніж я 2 серія від 09.07.2022.

Максим і Настя тільки-но опритомніли після серйозної аварії та від невдалої спроби розлучитися, як у них виникла нова проблема – вони помінялися тілами! Тепер душа Насті вселилася в тіло Макса та навпаки. Що насправді відбулося під час різкого удару: вплив потойбічних сил чи поставарійний синдром? Щоб повернути все на свої місця, подружжя звернулося до могутнього екстрасенса! Ритуалів, розкладів та зчитки душ виявилося недостатньо, аби виправити безглузду ситуацію. Чи зможе пара знайти причину їхнього перетворення?

Водночас на голову подружжя звалюються проблеми одне одного: коханка Ольга, хитрий план Маріки, походеньки Андрія та переїзд мами Макса! Не пропустіть 2 серію серіалу Ми більше ніж я від 09.07.2022 на офіційному сайті телеканалу СТБ! Дізнайтеся першими подробиці пригод родини Степових!

Дивитися онлайн Ми більше ніж я – 3 серія від 09.07.2022