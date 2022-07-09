Ми більше ніж я: 1 серія дивитися онлайн 09.07.2022

Ми більше ніж я | 09.07.2022 | 2022

Не пропустіть нову ліричну комедію Ми більше ніж я 1 сезон 1 серія від 09.07.2022 на сайті телеканалу СТБ!

Сьогодні ви познайомитеся з родиною Насті та Максима. Після десяти років подружнього життя між ними зникли справжні щирі почуття, пристрасть і бажання бути разом. Щоб хоч трохи додати новизни в їхнє розмірене життя, Настя запланувала романтичну вечерю. Свічки, квіти, смачні страви… Що ж може бути краще за сімейну ідилію? Настя навіть одягла найкращу сукню, зробила макіяж і накрутила волосся! Однак Макс не думав приходити додому та покинув жінку в день їхнього ювілею. Чому він так жорстоко вчинив із Настею? Та чи змогла жінка реанімувати свій шлюб? Дізнайтеся просто зараз в 1 серії ліричного серіалу Ми більше ніж я від 09.07.2022 на телеканалі СТБ!

Дивитися онлайн Ми більше ніж я – 2 серія від 09.07.2022