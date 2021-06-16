У серіалі Мій чоловік, моя жінка 9 серія Віра вирішила простежити за чоловіком. Паша останнім часом поводиться дивно і витрачає дуже багато грошей, а тут ще й Сергій розповів їй про те, що застав Павла з коханкою. Жінка вирішила не влаштовувати розборок, а замість цього потайки простежити за чоловіком і своїми очима побачити, з ким він зустрічається.

Паша в 9 серії Мій чоловік, моя жінка відчуває, що Діна до нього охолола. Він дратується і ревнує, до того ж він витратив занадто багато грошей. Поки дружини не було вдома, він вирішив відвезти маленьку Вірочку до Олега. Коли Віра повернулася додому і не знайшла дочку, вона жахнулась. Чи виведе вона чоловіка на чисту воду? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мій чоловік, моя жінка 9 серія онлайн.

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Дивитися онлайн серіал Мій чоловік, моя жінка – 10 серія від 17.06.2021