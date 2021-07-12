В 4 серії серіалу Мій коханий ворог Кіра дізнається, що Марк став новим власником її будинку. Спочатку вона подумає, що чоловік таким чином мстить, але він зробить щось зовсім несподіване – подарує будинок їй! Кіра стане законною власницею батьківського дому.

Дитбудинок в 4 серії серіалу Мій коханий ворог переживає важкі часи. Установу закриють через незадовільні умови для життя дітей. Кіра забере свою групу жити до себе додому, чим дуже здивує Марка. Чоловік нарешті розповість їй, чому не прийшов на їхнє весілля десять років тому. Всі ці роки Марк мріяв про одне – знайти свою молодшу сестру Христину. Чи вдасться йому це зробити і відновити стосунки з Кірою? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мій коханий ворог 4 серія онлайн.

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